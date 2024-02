Rheinfelden: Bei einem Kaffee-Nachmittag mit den Senioren ins Gespräch kommen

Wie in der jüngsten Sitzung des Stadtteilbeirats zu erfahren war, soll zunächst ein Kaffee-Nachmittag nach Ostern in der Alten Schule (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) stattfinden, an dem auch die für die Seniorenarbeit der Stadt zuständigen Mitarbeiterinnen Elke Keser und Monika Bringe teilnehmen werden.

Überblick über das Angebot

Die städtischen Mitarbeiterinnen sollen den Senioren aus Warmbach an diesem Tag einen Überblick darüber geben, was es alles für Angebote für alte Menschen gibt und an wen sich alte Menschen bei Bedarf wenden können.