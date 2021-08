Rheinfelden Berufener und beliebter Pfarrer

Blümmel selbst hielt die Predigt an diesem Tage. Ihm war klar, die Gläubigen erwarten von ihm, „dass die Predigt zur Pflege hilft.“ Er machte deutlich, dass Anbetung und Lobpreis wichtig sind, um für Gott verfügbar zu werden.

Zum Schluss der Eucharistiefeier bedankte er sich bei allen, die gekommen waren. Auch Gertrud Heggenberger vom Pfarrgemeinderat bedankte sich und sprach den Priestern zu, was allen wichtig war: „Danke, dass ihr eure Berufung angenommen habt und lebt! Hierfür gab es langen Applaus.

Blümmel lud noch auf den Kirchplatz zum Weiterfeiern ein. Hier hatte er für Essen und Trinken gesorgt, damit alle teilnehmen konnten, Ungeduldig warten die Menschen, bis ihr Pfarrer endlich kam. Dann gab es von einigen sofort ein Ständchen, und er war umringt von allen, die an ihn dachten. Für den Jubilar ein schönes Fest. Er kommt gerne in die Gemeinde zurück, um mit ihr zu feiern, wie er zuvor in einem Telefonat der Zeitung berichtete. Auf der einen Seite, weil er noch sehr gute Beziehungen hat. Auf der anderen Seite, weil er durch die Pandemie in Dossenheim, wo er jetzt wohnt, noch keine Kontakte knüpfen konnte.

Albin Blümmel wurde am 28. August 1941 geboren. 1967 wurde er zum Priester geweiht. Von 1973 bis Juni 2019 war er in Herten. In dieser Zeit war er von 1982 bis 2007 Dekan des damaligen Dekanats Bad Säckingen.