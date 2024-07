Rheinfelden: Besuch aus Neumarkt

Auch dieses Jahr machte die Gruppe aus Italien dabei wieder in Begleitung des Rheinfelder Freundeskreises „Neumarkt“ Station im Rathaus und wurde von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im Sitzungssaal begrüßt: „Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.“

Eine erstmals dabei

Das Stadtoberhaupt gab den Gästen – von denen einige erstmals in Rheinfelden sind – einen kleinen Einblick in aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel den überraschenden Bevölkerungszuwachs nach der jüngsten Volkszählung „Zensus“, in die historischen Ursprünge mit Bau des ersten Wasserkraftwerks und Ansiedlung der Industrie sowie in die engen Beziehungen zur Schweizer Schwesterstadt mit verschiedenen gemeinsamen Errungenschaften und Festivitäten.