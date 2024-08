Rheinfelden: Bitte schneiden

Die Bitte richtet sich insbesondere an Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken und betrifft Hecken, Sträucher und Bäume, die an Gehwegen oder Straßen stehen. Eigentümer oder Nutzungsberechtigte sollten diese kontrollieren und Äste oder Zweige, die in den Straßen- oder Gehwegraum hineinragen, im Interesse der Verkehrssicherheit zurückschneiden.

Dabei sollte auch kontrolliert werden, ob Straßenlampen an der Grundstücksgrenze oder Verkehrsschilder zugewachsen sind. Sollte dies der Fall sein, bittet das Ordnungsamt darum, auch hier tätig zu werden und die Schilder oder Lampen entsprechend frei zu schneiden.