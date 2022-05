Rheinfelden Bläser und Orgel im intensiven Dialog

Fesselnd und überzeugend ist der Block mit drei Tangos von Astor Piazzolla: „Ave Maria“ in exquisitem Trio-Klang, „Libertango“ als Orgelsolo schlichtweg hinreißend. Was nur zeigt, dass der argentinische Erfinder des Tango Nuevo genauso unverwüstlich ist wie Bach.

Nicht zuletzt ließ dieses Programm auch eine vergessene Seite der Orgel als graziöses Instrument geistvoller Unterhaltung aufscheinen.

Die Orgel als graziöses Instrument und „alte Frau“

Die neue Trio-Formation stellte sich in verschiedenen Stücken in Komplettbesetzung vor, etwa in Bachs Choral „Jesu bleibet meine Freude“, bei dem Heiner Krause kantabel und klar den Cantus firmus herausstellt und Irmtraud Tarr die Melodie girlandenhaft umspielt. In dem schwungvoll und stilsicher hingelegten Ausflug in den englischen Barock zum Hornpipe von Händel konnte Krause die tonlichen Fähigkeiten des Horns ausreizen.

Die beiden Bläser traten in verschiedenen Besetzungen in den Werken zwischen Renaissance, Barock, Klassik, Spätromantik und Moderne in einen intensiven Dialog mit der Organistin. Ein von Krause tonschön geblasener Konzertsatz von Michel Corrette und das Mozart-Adagio, das Rügert mit Kantabilität in Reinkultur zelebriert gingen geschmeidig ins Ohr.

In Rheinfelden hörte man das Eröffnungsstück „An hellen Tagen“ von Giovanni Gastoldi gleich zwei Mal, auch als Zugabe am Schluss, denn anfangs war die von Tarr als „alte Frau“ betitelte Orgel hier ausgefallen.

Für den Ausklang mit „Nature Boy“ wechselt Heike Rügert zum Saxophon, das sie ebenso famos wie die Klarinette beherrscht. Dieses flotte Stück und der Spielwitz der Interpreten machte rundweg Freude.

Beim Auftritt in Ötlingen waren die drei gut aufeinander eingespielten Instrumentalisten dann endgültig im „Flow“ und wuchsen über sich selbst hinaus. Die interessant und farbig besetzte, crossover-begabte Dreiergruppe ist auf Erfolgskurs!