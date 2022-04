Rheinfelden Blick in geheimnisvolles Fantasialand

Klingendes Gesamtkunstwerk

„Happy Calyps“ nennt Fezer diesen Raum, in dem die Aufschrift „Game Over“ zu lesen ist und ein Objekt an eine Rakete erinnert. Durch die Klangkomposition des Musikers Frank Brückner, ein 13-minütiger Audio-Loop aus Samplern, wird die Installation zum klingenden Gesamtkunstwerk. Man kann gut nachvollziehen, dass der Aufbau der sehr besonderen und bisher aufwändigsten Werkschau des Haus-Salmegg-Vereins eine gute Woche dauerte.

Von dem mehr architektonisch-technisch orientierten Raum geht es ins Organische. In diesen unendlichen Kunstwelten finden sich auch Elemente aus Mythen und weniger tiefschürfende, dafür eher anekdotische Stücke, die „Organics“.

Auffallend sind die großen Mutterschiffe aus Schaumstoff mit Glitzer, Pailletten, Spiegel, Glas, brüchigen Stellen, bewussten Flickspuren und zweckfreien Klebestreifen, die in den Formen Assoziationen an weibliche Körperteile hervorrufen.

Stelengruppe von Fezer zum 100-Jahr-Jubiläum

Irgendwann kommt man bei den „fleischlichen Verhausungen“ in der gefliesten Küche an, die Innereien zeigen mit notwendigen Gerüststrukturen aus Stahl. In einem Zwischenraum finden sich inszenierte Fotos von Performances, bei denen die Künstlerin im Wald ihre Behausungen am Körper und einen Spiegel-Glaskasten über dem Kopf trägt und philosophischen Aspekten nachsinnt, was man erfährt und wahrnimmt, wenn man sich mit einem „Spiegelbrett“ vor den Augen bewegt.

So labyrinthisch, geheimnisvoll, verrätselt, assoziativ und vieldeutig einem die Objekte vorkommen, so ambivalent ist die Künstlerin selbst. Sie mag keine Eindeutigkeiten. Da muss man sich schon mal kurz ausruhen in dieser Science-Fiction-Schau und sich dazu am besten auf das Nierensofa setzen.

Man darf gespannt sein auf die Stelengruppe aus Stahl und Glas, die Simone Fezer zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadt geschaffen und am 24. April auf dem Parkdeck des Hauses Salmegg enthüllt. Bis 29. Mai, Sa und So 12-17