Rheinfelden: Blues-Rock vom Feinsten

Grandioses Gitarrenspiel

Alan Nimmo verbindet brillantes Gitarrenspiel mit einer kraftvollen Stimme und hochklassigen Eigenkompositionen. Beim einen Song entlädt sich ein Gitarrengewitter über das Publikum, beim nächsten streichelt der Baum von einem Kerl über die Saiten, als hielte er ein kleines Baby in seinen Händen. Sein Bruder Stevie an der Gitarre, Jonny Dyke an den Keyboards, Zander Greenshields am Bass und Jon Lodge am Schlagzeug stehen ihm in Leidenschaft an ihren Instrumenten in Nichts nach.

Extraklasse

Im Tutti Kiesi bewiesen „King King“ ihre Extraklasse und wurden erst nach mit Applaus bedachten Zugaben von der Bühne entlassen. „Ein wahnsinniger Konzertabend“ schwärmte eine Besucherin.

Wahnsinniger Konzertabend

Bleibt noch zu erwähnen, dass die Veranstalter 33 Eintrittskarten für Menschen in prekären Lebenssituationen unentgeltlich über das Amt „Soziale Stadt und Services“ zur Verfügung stellten. Gleiches geschieht auch in den beiden anderen Spielorten Schopfheim und Wehr, wo am Freitag und Samstag weitere Konzerte mit internationalen Vertretern aus einer anderen Stilrichtung des Blues stattfinden.