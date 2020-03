Rheinfelden Böses Erwachen zum Feierabend

Rheinfelden. Den morgendlich Lasterstau vor dem Autobahnzoll sind Grenzgänger in Richtung Schweiz gewöhnt. Doch das änderte sich am Montag. Wer sich morgens vor acht Uhr aufmachte zu seinem Schweizer Arbeitsplatz, hatte noch Glück. Er war aber schon ein wenig gewarnt: Am Autobahnrand waren Schilder aufgestellt mit dem Hinweis: „beschränkte Einreise nach Deutschland, Österreich und Frankreich“.

Danach änderte sich die Situation an den Grenzübergängen. Tagsüber wurden tatsächlich Einkaufstouristen aus der Eidgenossenschaft zurückgewiesen (wir berichteten). Jedoch, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bei einem Pressetermin erzählte, wurden dies zumindest an der alten Rheinbrücke von den Passanten eher mit Gleichmut hingenommen. Aber er ergänzte: „Ich möchte nicht wissen, was sich die Zöllner und Bundespolizisten am Autobahnzoll anhören mussten.“