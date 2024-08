Weil er einen Alarm aus einer Gaststätte an der Kreisstraße wahrnahm, alarmierte ein Anwohner in der Nacht auf Montag gegen 2.10 Uhr die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte Rauch in der Gaststätte festgestellt werden. In dem verschlossenen Gastraum brannte es im Bereich einer Holzvertäfelung. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.