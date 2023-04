Rheinfelden Bürgerheim will Ambulanten Dienst

Trotz der guten Auslastung und der sehr guten Versorgung erlebe man aber auch täglich die Not bezüglich Versorgungslücken im häuslichen Bereich. „Wir wollen die gute Bindung an unsere Kunden aufrechterhalten durch die Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots. Den Bedarf an solitärer Kurzzeitpflege, ambulanter Pflege und vollstationärer Pflege gilt es daher aus einer Hand zu decken“, führte Sorg an.