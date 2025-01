Rheinfelden: Bundespolitiker im GBG zu Besuch

Er stammt aus Schliengen, studierte Forstwissenschaft in Freiburg und war von 2007 bis 2017 der Bürgermeister des nahegelegenen Bad Bellingen. Schließlich war der 67-Jährige auf der Landesliste der FDP weit vorne platziert worden, so dass er es 2017 schaffte, Mitglied des Deutschen Bundestags zu werden. Bei der in wenigen Wochen stattfindenden Bundestagswahl tritt Hoffmann aber nicht mehr an.

Missverständnis in Berlin

Aufgrund eines Missverständnisses hatte die jetzige elfte Klasse den Politiker auf ihrer Berlin-Fahrt im vergangenen Jahr nicht antreffen können. Almir Imeri aus der Klasse 11c nahm daraufhin das Heft in die Hand und organisierte im Nachgang nun ein Treffen des Politikers mit den Elftklässlern am GBG. Bei Hoffmanns Besuch durften die Schüler dem FDP-Abgeordneten die im Unterricht zuvor vorbereiteten Fragen stellen. Diese variierten von persönlichen Interessen bis hin zu politischer Kritik und beschäftigten sich auch mit dem Bruch der Ampel.