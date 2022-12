Rheinfelden Cabrio-Dach und Glaskörper für das „Inseli-Becken“

So richtig Lust auf das Ganzjahresbad, das auf dem „Inseli-Becken“ im Freibad entstehen soll, machte in der Sitzung des Hauptausschusses am Montag Michael Huber, Architekt von Rossmann + Partner in Karlsruhe. Er stellte die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor, die für das neue Ganzjahresbad unter anderem ein aufschiebbares sogenanntes Cabrio-Dach vorsieht.

Huber ging in seinen Ausführungen akribisch auf die vom Landratsamt vorgegebenen Anforderungen an die geplante Baumaßnahme für das Ganzjahresbad ein. So auch auf die Vorgabe, dass keine zusätzlich versiegelten Flächen in der Wasserschutzzone II des Freibades entstehen dürfen. Ebenso seien Eingriffe in das Erdreich so gering wie möglich zu halten. Für die Architekten bedeutete dies eine große Herausforderung hinsichtlich der Planung der Machbarkeitsstudie, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt anmerkte. Sollten all diese Vorgaben erfüllt werden, wäre der Bau des Ganzjahresbades grundsätzlich genehmigungsfähig, resümierte Huber.