Rheinfelden Cityfest in Rheinfelden

Geboten wird Süßes wie Crêpes, Donuts und Waffeln, Herzhaftes wie Flammkuchen, Burger, Würste, Steaks und Pommes sowie Cocktails. Gefeiert wird am Donnerstag von 13 bis 23 Uhr, am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Sonntag haben die Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: www.suema-maier.de

Das Programm

Zur Eröffnung des Cityfests tritt die Band Fashion Project auf. Am Donnerstag, 26. Mai, unterhält sie von 15 bis 18 Uhr mit Oldies aus den 1960er und 1970er Jahren. Schlager und aktuelle Hits gibt es ab 19 Uhr.

Airport in Rock spielt am Freitag, 27. Mai, von 18.30 bis 23 Uhr Rockmusik aus den 1960er, 1970er und 1980er Jahren. Die Band lässt Klassiker der Rockmusik in eigener Interpretation wieder aufleben.

Die Band The Walkers hält am Samstag, 28. Mai, mit Rock, Pop und Schlagermusik aus den 1980er und 1990er Jahren das Publikum bei Laune.

Am Sonntag, 29. Mai, gibt die Stadtmusik Rheinfelden von 11 bis 12.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit Volks-, Schlager- und Tanzmusik.

Danach übernimmt Klaus Böffert das Ruder von 12.30 bis 15 Uhr. Als Rheinfelder Urgestein kennt ihn der ein oder andere bereits und freut sich auf Blues, Folk und Mundart. Er ist mit seinem Programm zusätzlich an allen vier Tagen in der Innenstadt unterwegs.

Zum Abschluss gibt es von 15.30 bis 20 Uhr von den Kapellenbergmusikanten auf die Ohren. Mit Volks-, Schlager-, Tanz- und Unterhaltungsmusik begleiten sie den Ausklang des Cityfests.