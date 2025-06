Rheinfelden: Cityfest leidet unter der Hitze

Das Cityfest kann auch harte Arbeit sein

Lieber mit den eigenen Kindern ins Schwimmbad gehen, als bei über 30 Grad am Marktstand stehen, würde hingegen Dimitri aus Bremerhaven, dem die Hitze ziemlich Mühe bereitet, wie er freimütig bekennt. Er ist mit seinem Spezialitätenstand erstmals am Rheinfelder Cityfest dabei und merkt: „Es ist echt harte Arbeit, wenn es so heiß ist wie jetzt.“ Die Leute tränken lieber ein kaltes Bier im Schatten oder seien gleich irgendwo am Wasser anstatt die Markt- und Festmeile im Rheinfelder Zentrum zu besuchen. Dimitri hofft nun, dass der Fest-Samstag das Ruder ein wenig herumreißen wird. Denn dann kommt bekanntlich auch viel Kundschaft aus der benachbarten Schweiz.

Schmuckhändlerin Cornelia Diringer freut sich über die „supernette Kundschaft“ in Rheinfelden. Foto: Tim Nagengast

Recht ruhig ist es derweil auch am Stand von Cornelia Diringer. Mit Unterstützung von Schwester Gabriele Reese bietet sie in der Zähringerstraße selbstgemachten Designerschmuck an. Beim Cityfest sind die beiden zum ersten Mal dabei. „Wir haben gedacht, wir probieren das jetzt mal. Und ich muss sagen: Die Kundschaft ist supernett – wirklich“, sagt Diringer. Die Ringsheimerin kennt Rheinfelden vor allem von der Gartenmesse DiGa her, als diese noch auf Schloss Beuggen war. Diringer und Reese sind mit dieser nach Bad Säckingen weitergewandert und freuen sich schon sehr darauf.

Doch aktuell hoffen die beiden Frauen aus der Ortenau nicht nur auf ein paar Wolken am Himmel und fünf Plusgrade weniger, sondern ebenfalls auf das Samstagsgeschäft. Denn sowohl an Fronleichnam als auch Freitag war bisher einfach zu wenig los.