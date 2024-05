Anlässlich des Cityfests in der Innenstadt kommt es bis Montag, 3. Juni, 8 Uhr, zu Verkehrseinschränkungen in der Karl-Fürstenberg-Straße, Karlstraße und Schusterstraße. Die Karl-Fürstenberg-Straße ist ab Höhe der Tourist-Info sowie die Karlstraße von der Kreuzung Karl-Fürstenberg-Straße bis zur Kreuzung Schusterstraße gesperrt. Zudem ist von der Schusterstraße keine Einfahrt in die Zähringerstraße möglich. Die Tiefgarage in der Zähringerstraße kann immer vormittags bis 10.30 Uhr angefahren werden. Danach besteht keine Ein- oder Ausfahrtmöglichkeit mehr, teilt die Verwaltung mit. Des Weiteren wird der Wochenmarkt am Samstag, 1. Juni, in die Hebelstraße verlegt. Deshalb wird auch diese von 5 Uhr bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Markt findet zur gewohnten Zeit statt.