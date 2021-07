Rheinfelden Commerzbank schließt Filiale

Rheinfelden. Die Commerzbank in der Rheinfelder Innenstadt wird im Laufe der kommenden Monate geschlossen. Sie ist eine von 38 Filialen in Baden-Württemberg, die das Geldinstitut bis Ende des kommenden Jahres abbauen will. An welchem Datum genau die Filiale am Oberrheinplatz geschlossen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest, wie Commerzbank-Sprecherin Sandra Kobus im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlicht. Ob die Commerzbank in Rheinfelden künftig zumindest mit einem SB-Bereich vertreten bleibt, steht Kobus zufolge ebenfalls noch in den Sternen. Die 38 Filialen im Südwesten – also rund jede zweite – würden jedoch ab Oktober schrittweise geschlossen. Die Kunden in Rheinfelden sollen darüber per Post informiert werden.

Fest steht: Neben dem Standort Rheinfelden ist auch die Filiale in Bad Säckingen von den Schließungsplänen betroffen. Kunden des Geldhauses, die einen persönlichen Termin in einer Filiale benötigen, müssen dafür also künftig nach Lörrach fahren. Die dortige Commerzbank am Alten Marktplatz bleibt der Sprecherin zufolge nämlich auf jeden Fall erhalten. Rheinfelder Commerzbank-Kunden, die Bargeld abheben wollen, können dies – wie bisher auch schon – an Automaten der im Rahmen der Cashgroup zusammengeschlossenen Geldinstitute kostenfrei erledigen. In Rheinfelden also zum Beispiel am Automaten der Postbank an der Ecke Cesar-Stünzi-Straße – oder an immer mehr Supermarktkassen.