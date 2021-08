Rheinfelden Corona bremst Radfahrer weiter aus

Nachdem die Benefiztour 2019 mit einem Rekordstarterfeld noch 4000 Euro erbracht hatte, wurde 2020 und 2021 nur eine virtuelle Tour angeboten. Unter dem Motto „Alleine fahren, gemeinsam spenden“ und weiterer Zuwendungen kamen 2500 Euro zusammen, die jeweils hälftig an die Tour der Hoffnung und den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg gehen.

Sportliche Erfolge

Höhepunkt im Rennkalender 2019 war das RSV-Kriterium, bei dem erstmals nach vielen Jahren wieder eine Bezirksmeisterschaft ausgetragen wurde, wie der Sportliche Leiter Adrian Fingerlin berichtete. Kevin Vogel gewann das Elite-Rennen. RSV-Fahrer Tim Meier wurde Bezirksmeister.

Lena Moisescu, die den Verein nach der Saison 2019 verlassen hat, wurde baden-württembergische Meisterin und deutsche Vizemeisterin in der U15-Klasse. Beim Arlberg Giro starteten acht RSV-Sportler. Bestplatzierter war Philipp Birkner als 22. unter 1400 Startern.

2020 folgten dann der „Corona-Schock“, so Fingerlin, und die Absage sämtlicher Rennen. Der sportliche Höhepunkt sei darum das Stadtradeln gewesen: „Wir konnten unsere Werte mit 46 Startern und 23215 Kilometern im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppeln.“ Damit erreichte der RSV den zweiten Platz hinter der Skizunft.

Die Lizenzanträge gingen von 22 (2019) und 19 (2020) auf zuletzt fünf (2021) deutlich zurück. „Wir hoffen nun, endlich das Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, gab Fingerlin sich optimistisch. Bereits am vergangenen Wochenende hat wieder ein Trio den (verregneten) Arlberg Giro absolviert.

Ausblick

Beim diesjährigen Stadtradeln, das vom heutigen Samstag an bis zum 27. August stattfindet, hofft Fingerlin auf eine Neuauflage des Duells mit der Skizunft.

Im kommenden Jahr sollen die Benefiztour im Mai und das Radkriterium Anfang Juli endlich wieder normal durchgeführt werden. Zudem gibt es Überlegungen für ein Crossrennen am Europastadion noch in diesem Jahr: „Das wäre eine tolle Sache, allerdings ist die Planung angesichts der Pandemie schwierig“, erklärte Bär.

Finanzen

Das Radrennen 2019 erbrachte einen Gewinn von 1700 Euro, wie Kassierer Michael Di Genio berichtete. Angesichts des Aufwands sei das aber „nicht gerade eine überragende Zahl“. Zumal die Kosten für die Absperrungen, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr vom Verein aufgestellt werden dürfen, mit weiteren 2600 Euro zu Buche schlagen. Diese Summe wurde aber laut Di Genio von der Stadt Rheinfelden und der Firma Hery für den Verein „kostenneutral gestaltet“. So ergab sich zum Ende des Jahres 2019 ein Plus von rund 5500 Euro in der Kasse.

2020 erhielt der RSV durch eine Sonderaktion für Vereine von der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 500 Euro, die wie die Einnahmen durch die Benefiztour als Spende weitergereicht werden. „Sehr erfreulich ist, dass uns unsere Sponsoren treu geblieben sind“, betonte Di Genio. Am Ende stand für 2020 so ein erneutes Plus von knapp 2600 Euro auf der Habenseite..

Wahlen

Einstimmig bestätigt in ihren Ämtern wurden Ralf Bär (Vorsitzender), Eberhard Sutter (stellvertretender Vorsitzender), Adrian Fingerlin (Sportlicher Leiter), Kristoff Meller (Schriftführer) und Tim Meier (Jugendwart) sowie als Kassenprüfer Florian Meichelböck und Adrian Fingerlin. Michael Di Genio gab seine Ämter (Kassierer und MTB-Wart) aus beruflichen Gründen ab. Für ihn wurden Klaus Ragg (Kassierer) und Michael Brugger (MTB-Wart) einstimmig gewählt.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft und das Ausüben diverser Vorstandsämter wurden Michael und Thekla Schell ausgezeichnet. Michael Schell, der noch immer als Kampfrichter aktiv ist, nahm die Präsente sowie die Ehrennadeln und Urkunden auch für seine entschuldigte Frau entgegen. Weitere Jubilare: Martin Völkle (25 Jahre), Eberhard Sutter, Martin Kolb, Lisa Gutmann, Sandra Eichin, Michael Hensel, Markus Kurz, Daniel Hartmann, Marco Kolb und Christian Christoph (alle zehn Jahre).