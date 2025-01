Rheinfelden: Dank für vertrauensvolles Miteinander

Mit Blick nach vorne heißt das Jahresmotto in Schweizer Rheinfelden: „Altstadt Rheinfelden neu entdecken“. Es kommt auch in englischer Sprache daher – Verweis darauf, dass man auch in Rheinfelden auf die Strahlkraft zweier großer internationaler Veranstaltungen im benachbarten Basel zählt: des „Eurovision Song Contest“ und der Fußball-Europameisterschaft der Frauen.