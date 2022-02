Rheinfelden Das macht Hannelore Steinebrunner so schnell keiner nach

Bereits während der Ausbildung bei der Stadt zur Verwaltungsfachangestellten schlug Steinebrunners Herz für die Arbeit in der Personalabteilung. „Und daran hat sich auch bis zum letzten Arbeitstag nichts geändert“, betont die 64-Jährige. Dies habe man gespürt, so das Stadtoberhaupt. Mit ihrer Offenheit, Freundlichkeit und ihrem Einfühlungsvermögen habe Steinebrunner die Personalabteilung geprägt. „Die Mitarbeiter waren nie Bittsteller. Frau Steinebrunner hat immer die Dienstleistungsfunktion der Personalabteilung in den Vordergrund gestellt und dies schon zu Zeiten, als das noch keine Selbstverständlichkeit war.“

Ein Engagement, das Steine­brunner auch in ihrer Freizeit für verschiedene Vereine und Projekte einbrachte. „Am bekanntesten ist in Rheinfelden sicherlich ihr Einsatz für den Benefizlauf in Adelhausen“, so Eberhardt.