Rheinfelden: Das Parken wird ab April teurer

Aufteilung in Quartiere

Durch Aufteilung der innerstädtischen Straßenzüge in Quartiere soll den Inhabern eines Bewohnerparkausweises die Möglichkeit verschafft werden, nicht nur an der Wohnortstraße, sondern auch an umliegenden Straßen parken zu dürfen.

Fraktionsübergreifend für Diskussionen hatte bei der Vorberatung im Hauptausschuss die vorgesehene Erhöhung der Gebühr für einen solchen Bewohnerparkausweis von bisher 60 auf neu 120 Euro jährlich gesorgt (wir berichteten). Rainer Vierbaum (CDU) wies am Dienstag nochmals auf die Grundproblematik hin: „Die Einwohner in diesen Quartieren können oder müssen sogar einen solchen Parkausweis kaufen, haben aber keine Garantie, dass ihnen ein Parkplatz zur Verfügung steht, ganz zu schweigen von Besuchern oder Personen, die ihre Arbeitsstelle in diesen Quartieren haben.“

Keine Parkplatzgarantie

Eine ähnliche Problematik betrifft den Bahnhofsparkplatz: Auch die Besitzer eines Bahncard-Parkausweises haben keine Garantie, dort einen freien Parkplatz vorzufinden. Eveline Klein (SPD) wünscht sich zudem für die Parkuhr am Bahnhof eine abweichende Gebührenregelung.