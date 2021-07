Rheinfelden Das Quartier Römerstraße erwacht

In der nächsten Etappe, die voraussichtlich bereits zum Jahreswechsel abgeschlossen sein soll, entstehen in einem baugleichen Baukörper 47 frei finanzierte Wohnungen. „Diese gelungene Mischung aus gefördertem und frei finanziertem Wohnungsbau trägt nicht nur dazu bei, Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten in Rheinfelden bereitzustellen. Sie fördert auch die ausgewogene Sozialstruktur innerhalb des bereits bestehenden Wohnquartiers sowie den Zusammenhalt in der Nachbarschaft“, ist Oberbürgermeister Eberhardt überzeugt.

„Bei der gezielten Durchmischung unserer Bewohner haben wir natürlich nicht nur wirtschaftliche Faktoren im Blick“, fügt Geschäftsführer Schwamm hinzu. „Auch die verschiedenen angebotenen Wohnungsgrößen mit barrierefreien Zugangskonzepten tragen dazu bei, dass unsere Wohnungen sowohl bei Alleinstehenden und Familien mit Kindern als auch bei Senioren gefragt sind. Wir haben den Anspruch, komfortable Lösungen für alle Zielgruppen des lokalen Wohnungsmarkts zu schaffen.“

Der Entwicklung des anspruchsvollen Neubauprojekts liegt ein ausgeklügeltes Energiekonzept zugrunde. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die ökologische Belastung sowohl durch den Bau der Gebäude als auch durch deren Betrieb auf ein Minimum beschränkt. Nach Abschluss der umfangreichen Quartierentwicklung wird angestrebt, das Wohnquartier als erstes seiner Art in Rheinfelden klimaneutral zu bewirtschaften.

Quartier soll klimaneutral werden

Die beiden neuen Gebäude werden im Energieeffizienzstandard KfW 55 errichtet. Zudem ist vorgesehen, die Wohnungen über den Anschluss an das wohnbaueigene Nahwärmenetz mit Heizenergie aus industrieller Abwärme zu versorgen. Hierfür wurde das Wärmeleitungsnetz bereits im Vorfeld der Baumaßnahmen umfangreich saniert und teilweise erneuert.

Um die erforderlichen Zuschüsse aus der Landeswohnraumförderung für die Schaffung von preisgedämpftem Wohnungsbau zu erhalten, ist der Einsatz von 20 Prozent Eigenmitteln erforderlich. Dabei fließen die Gewinne und Rücklagen des städtischen Wohnungsunternehmens neben der Errichtung geförderter Wohnungen auch in den Bau frei finanzierter Wohneinheiten sowie die Modernisierung und Sanierung des umfangreichen Gebäudebestands. „Durch die solide Finanzlage unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ist für die Realisierung der umfangreichen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen keine Subventionierung seitens der Stadt nötig. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Wohnbau einen Partner an unserer Seite haben, der nicht darauf aus ist, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, sondern jeden erwirtschafteten Euro in den städtischen Wohnungsmarkt reinvestiert“, so die Stadtspitze. Und davon profitiert auch das ansässige Handwerk: Jährlich vergibt die Wohnbau im Zuge der Bestandsentwicklung etwa 5000 Aufträge. Darüber hinaus sind derzeit weitere Neubaumietwohnungen mit einem Volumen von rund 45 Millionen Euro in der baulichen Umsetzung.

Rekordprojekt in der Geschichte der Wohnbau

Mit einem Investitionsvolumen von etwa 23 Millionen Euro stellt die derzeitige Quartierentwicklung mit der Errichtung von 94 neuen Wohnungen in der Römerstraße ein nie dagewesenes Projektvolumen in der knapp 70-jährigen Geschichte des Wohnbauunternehmens dar. Nach der Fertigstellung der frei finanzierten Wohnungen im zweiten Bauabschnitt sind bereits weitere Maßnahmen im Wohnquartier geplant: Hierzu zählen unter anderem die im Bau befindlichen weiteren zwölf öffentlich geförderten Mietwohnungen an der Ernst-Reuter-Straße, die demnächst Richtfest feiern können. In den weiteren Bauabschnitten könnten ein eigener Quartierkindergarten, weitere Mikro-Appartements und mehrere Duplex-Häuser folgen. Die Gesamtmaßnahmen sollen bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein.