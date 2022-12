Rheinfelden „Das Schiff brennt an Heck und Bug“

OB Eberhardt zeigte sich betroffen: „Dass uns jetzt die Grippewelle so stark betrifft, haben wir nicht vorhersehen können“. Er zählte verschiedene Maßnahmen auf. So sei eine temporäre Vergrößerung der Gruppen abgelehnt worden. Gerne hätte man pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine eingestellt, was aber nicht möglich sei. Es seien fünf praxisorientierte Ausbildungsplätze geschaffen worden, wovon zwei belegt seien. Ein Antrag für das Förderprogramm Plus (FöPlus) wurde an den KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) weitergeleitet; eine Antwort stehe noch aus. „Damit könnten wir mögliche Verbesserungen erreichen. Wir haben auch die Kita Kunterbunt für dieses Modell angemeldet“, sagte Eberhardt.

Weiter soll eine Werbeprämie Anreize als Arbeitgeber schaffen. Auch hat der OB alle Bundestagsabgeordneten angeschrieben, aber: „Es kommt nichts an.“

Betreuungsplätze als Glückssache

Während des Haushaltsplanbeschlusses erklärte Karin Paulsen-Zenke (SPD), dass die Kinderzahlen steigen. Eltern wollten und müssten wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren, was bei fehlenden 200 Betreuungsplätzen in den Kitas nicht immer möglich sei und zu Ungerechtigkeiten führe. Jörg Moritz-Reinbach (Sören) ergänzte: „Auf der einen Seite haben wir Eltern, die gezwungen sind, die Betreuung komplett zu übernehmen, auf der anderen Seite haben wir die Glücklichen, welche einen Kitaplatz ergattern konnten, allerdings mit der täglichen Angst leben müssen, dass weitere Erzieher ausfallen und dass ein Kitabetrieb, welcher sich mit ihren Jobs vereinbaren lässt, nicht mehr stattfinden kann. Unser Kita-Schiff brennt – und zwar am Heck und Bug gleichzeitig“.