Rheinfelden Das Spieldorf braucht größere Räume

Neues Kletterspielgerät

Die Arbeitskreise des Spieldorfs werden überwiegend von jungen Müttern aus Herten und den Nachbarorten ehrenamtlich geleitet. Die Leiterin der IG Spielplatz, Teresa Andlauer, sagte: „Wir können uns vor Kindern nicht mehr retten, was dazu führt, dass der Zugang zu einigen Angeboten beschränkt werden muss.“ Besonders freute sie sich, dass die IG Spielplatz 20 000 Euro an Spenden bekommen hat, mit denen ein neues Kletterspielgerät für den Spielplatz an der Augster Straße angeschafft wird.

Aus dem Arbeitskreis Ferienprogramm berichtete Samantha Grenzlein. Das Engagement im Bereich der Kinderkultur skizzierte Ina Schaller. Patricia Rufle berichtete vom „Hertener Treff“ im St. Josefshaus. Dieser war im Jahr 1995 mangels Kindegartenplätzen gegründet worden und erfreut sich noch heute zunehmender Beliebtheit. Dass die Arbeit des Spieldorfs mit pädagogischem Sachverstand umgesetzt wird, betonte der Vorsitzende Simon Hohler. Er sagte, viele der ehrenamtlich tätigen Mütter hätten einen pädagogischen Hintergrund.