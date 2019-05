Rheinfelden Das Wasser hat keine Balken

Aber so locker und einfach, wie es aussieht, wenn man auf den Rhein schaut und die Ruderboote dahingleiten, ist es bei meinem „Ruderkurs für Anfänger“ dann doch nicht. Ich machte ein verlängertes Wochenende lang meine ganz persönliche Begegnung mit dem Rudern. Und das kam so: Öfters bin ich als Vertreter der Zeitung beim An- und Abrudern und weiteren Presseterminen beim Ruderclub Rheinfelden präsent. Schon immer dachte ich mir „das will ich auch können“. Dank des Kursangebots „Gesundheitsrudern“ in Zusammenarbeit mit der Rheinfelder Volkshochschule nahm ich an der sportlichen Veranstaltung teil.