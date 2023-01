Casting-Halbzeit bei DSDS: Elf Talente freuen sich auf den großen Auftritt vor der DSDS-Jury. Wenn in der sechsten Castingfolge am heutigen Mittwoch ab 20.15 Uhr bei RTL die Casting-Kandidaten vor die Jury mit Pop-Titan Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony treten, werden die Plätze für den begehrten Recall immer rarer. Mit dabei ist Davide Disca aus Rheinfelden mit „As It Was“ von Harry Styles. Bereits seit über fünf Jahren zählt das Singen zu Davides Hobbys. Alles fing mit einem Karaoke-Abend im Urlaub an. Sein Vorbild bei DSDS ist Menderes Bagci, der niemals aufgegeben hat. Ob der 18-jährige Italiener aus Rheinfelden in den Recall kommt? Heute Abend gibt es die Antwort. Foto: RTL/Stefan Gregorowius