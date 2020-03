Rheinfelden Dem Jugendkick neuen Elan geben

Lob gab es auch von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der neben den Ortsvorstehern aus Herten und Degerfelden bei der Prozedur dabei war. Er attestierte eine sehr professionelle Vorbereitung und Durchführung. Und er schreibt auf Anfrage dieser Zeitung: „Die Idee, im Bereich der Fußballerjugend eine starke Spielgemeinschaft zu gründen, ist aus Sicht der Stadt begrüßenswert, ist man damit in der Lage, gute Ausbildungsqualitäten sicherzustellen und in der Leistungsfähigkeit mittelfristig zulegen zu können, mindestens aber immer einen Spielbetrieb im Jugendfußballbereich gewährleisten zu können. Bereits vor der Erstellung des Sportkonzeptes der Stadt hatte ich bei den Fußballvereinen angeregt, die Zukunftsfrage zu stellen („wo stehen die Fußballvereine in zehn Jahren?“) mit der Blickrichtung, sinnvolle Kooperationen und Spielgemeinschaften zu erwägen. Das ist nunmehr erfolgt.“

Der neue Club funktioniert in der Art, dass die Jugendabteilungen der drei Gründervereine gleichsam dort ausgegliedert sind und nunmehr selbstständig agieren. Jugend bedeutet in dem Fall: von den Bambini bis hin zur A-Jugend. Danach ist Schluss, und man gehört wieder zu einem der drei Gründervereine. Aktuell gibt es rund 330 Kinder und Jugendliche. Geplant ist zum Saisonstart im Sommer, dass in allen Jugendkategorien mindestens ein Team gestellt wird, das an der jeweiligen Meisterschaftsrunde teilnimmt, also von den F- bis zu den A-Junioren sowie auch ein Team von Juniorinnen. Insgesamt stehen etwa 40 Trainer und Betreuer zur Verfügung. Gespielt und trainiert wird auf allen drei Sportplätzen. „Wir können künftig also überall ein gut besetztes Team stellen, das war teils seit Jahren nicht mehr der Fall“, berichtet Oddo.

Auch Herten und Degerfelden hatten bereits seit vier Jahren eine Spielgemeinschaft im Juniorenbereich eingerichtet. Also habe man handeln müssen. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist die Rücknahme von Mannschaften und dass die Kinder woanders hingehen oder ganz aufhören“, sagt er. Und er gibt sich kämpferisch: „Wir wollen diesen Kreis durchbrechen und unseren Spielern eine Perspektive bieten. Dabei wollen wir leistungsorientiert agieren und die Spieler entsprechend ihrer Fähigkeiten gezielter fördern und fordern und dann auch noch Spaß daran haben.“ Der Vorstand des JFV sieht also eine gute Basis für eine echte Alternative geschaffen. Mittelfristig strebt man das Kicken auch in höherklassige Ligen als der Kreisliga an.

Mit den 330 Kindern und Jugendlichen lasse sich gut arbeiten. „Da kann sich echt etwas entwickeln“, gibt sich Oddo zuversichtlich. Und: Sollte von den anderen Rheinfelder Fußballclubs, also FSV, SV Eichsel, SV Karsau und SC Minseln, Interesse bestehen, ebenfalls mitzumachen, sind sie ebenfalls willkommen.