Rheinfelden Demo für die „Inseli“-Überdachung

Bei der Kundgebung am Donnerstag verwies Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erneut darauf, dass sich das Bauvorhaben in der Wasserschutzzone II befindet, was besondere Genehmigungen erfordere. Damit gingen auch besondere Bedingungen einher.

Dem widersprach Helmut Weber vom Büro Weber und Scheinpflug, das schon bisher mit den Planungen für eine Beckenüberdachung beschäftigt war. Weber sagte, wenn dies so zutreffe, dann hätten bereits in den Vorjahren keinerlei Bauvorhaben in jenem Bereich realisiert werden können.

Die Sprecherinnen und Sprecher von der DLRG, vom TV Rheinfelden, der Elternvertreter und von Aqua Fitness gingen bei der Demo indes erneut auf die große Bedeutung eines Ganzjahresbades in Rheinfelden ein, wovon insbesondere auch eine gute Schwimmausbildung der Kinder abhänge.

Armutszeugnis für Stadt

Demo-Teilnehmerin Gabriele Wern verwies darauf, dass es auch aus Umweltgründen nicht sein dürfe, dass man nach Grenzach fahren müsse, um dort ganzjährig baden und schwimmen zu können. Erika Heizmann von Aqua Fitness nannte es ein Armutszeugnis für Rheinfelden, kein Ganzjahresbad zu haben. Eberhardt zeigte Verständnis für die Anliegen der Demo-Teilnehmer. Er sagte, es sei immer besser für etwas einzutreten als gegen etwas. Den etwa 150 Teilnehmern an der Kundgebung versprach er, sich im Gemeinderat für die Realisierung des Ganzjahresbades einzusetzen.

Das gelte auch für den Ausbau des Nahwärmenetzes, was auch dem Ganzjahresbad zugutekäme.