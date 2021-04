Rheinfelden Den Fußgänger einfach übersehen

Es war kurz vor 8 Uhr am Morgen. Der in der Gemeinde wohnende Mann hatte seine Kinder zur Schule bringen wollen und war in Eile. In einer lang gezogenen Rechtskurve kurz vor Adelhausen kam ihm ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Hund entgegen. Der Mann lief, von Adelhausen kommend, auf der von ihm gesehen linken Straßenseite. Also so, wie die Straßenverkehrsordnung (StVO) dies vorschreibt. Der Fußgänger müsste also das ihm entgegenkommende Fahrzeug gesehen haben. Trotzdem kam es zum Zusammenprall.

Unfallverursacher versucht vergeblich, das Opfer wiederzubeleben