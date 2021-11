Rheinfelden Der Deutsche Orden kehrt heim

Neues Buch vorgestellt

Im Rahmen des Konveniats fand bereits am Freitagabend ein Galadinner im Rittersaal mit der Buchvernissage „800 Jahre Deutscher Orden an Ober-, Hochrhein und in der Schweiz“ statt. Vizekomtur Schneller hat in vierjähriger Arbeit mit Unterstützung zahlreicher Co-Autoren dieses 400 Seiten umfassende Werk über die Geschichte des Deutschen Ordens in dieser Region geschrieben. Das Buch bietet nicht nur für Mitglieder, sondern allen Interessierten einen ebenso informativen wie kurzweiligen Überblick über Geschichte, Niederlassungen und Persönlichkeiten des Ordens in einer Region, die durch dessen Bauwerke eine nachhaltige Prägung hat.

„Die Ballei Elsass-Burgund ist mit ihrer ersten Erwähnung zu Beginn des frühen 13. Jahrhunderts eine der ganz alten Gründungen des Deutschen Ordens und mit ihrer territorialen Ausbreitung über verschiedene Grenzen heutiger Diözesen von Deutschland über Frankreich und der Schweiz hinweg wohl ein spannender Raum kultureller, religiöser und menschlicher Aspekte“, schreibt Generalabt Bayard in seinem Vorwort.

Jahrelange Forschungen Schnellers und zahlreicher weiterer Autoren stehen hinter diesem Werk, das sich damit auseinandersetzt, was den Deutschen Orden ausmacht. Alleine die Vielfalt dieser Texte verspricht eine spannende Reise durch 800 Jahre Geschichte.

Der Deutsche Orden wurde im Jahr 1190, während des dritten Kreuzzuges, vor der Hafenstadt Akkon in Israel zunächst als Hospitalbruderschaft gegründet. Schon 1198 wurde er in einen geistlichen Ritterorden umgewandelt und bestand in dieser Form über 700 Jahre. Er ist ein römisch-katholisches Ordensinstitut päpstlichen Rechts. Ein Einschnitt erfolgte mit der Säkularisierung unter Napoleon 1806, bei der dem Orden sämtlicher Grundbesitz entzogen wurde. Seit 1945 ist er in Deutschland wieder tätig.