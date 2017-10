Rheinfelden Der Stadtwald ist keine Sparbüchse

Nachrichten-Ticker

01:45 FB: 126 Millionen Nutzern russische Polit-Werbung gezeigt

Menlo Park - Nach Angaben von Facebook ist die Verbreitung der aus Russland stammenden Polit-Anzeigen zur Spaltung der US-Gesellschaft deutlich größer gewesen als zunächst berichtet wurde. Insgesamt könnte die Werbung 126 Millionen Nutzern angezeigt worden sein. Das schätzt das weltgrößte Online-Netzwerk in einer Stellungnahme an den US-Kongress, die diversen US-Medien vorliegt. Facebook könne zugleich nicht sagen, wie viele von ihnen die Anzeigen bewusst wahrgenommen oder ungelesen durchgescrollt hätten.

01:24 Brüderle empfiehlt Jamaikanern weniger Twitter

Berlin - Ex-Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle empfiehlt den Unterhändlern von Union, FDP und Grünen eine stärkere öffentliche Zurückhaltung während der Sondierungsverhandlungen. "Man darf nicht jede Äußerung und jeden Gedanken gleich in Eilmeldungen und auf Twitter durch die Gegend jagen", sagte der FDP-Politiker dem Portal "t-online.de". Es müsse in einer vertrauensvollen Atmosphäre alles beleuchtet werden, "bevor man die Posaune von den Zinnen schallen lässt." Es gelte das Motto "mehr Konklave, weniger Twitter".

00:45 500 Jahre Reformation: Steinmeier und Merkel in Wittenberg

Wittenberg - Mit einem Festgottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche wird heute an Luthers Thesenanschlag auf den Tag genau vor 500 Jahren erinnert. Dazu werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Im Anschluss gibt es einen Festakt, in der Stadt an der Elbe ein mittelalterliches Fest mit Kunst und Kultur zum Abschluss des Reformationsjubiläums 2017.

00:14 Koalitionsverhandlungen: Grüne entscheiden am 25. November

Berlin - Die Grünen entscheiden am 25. November, ob sie Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP aufnehmen wollen. Dazu finde ein Bundesparteitag in Berlin statt, kündigte die Partei am Abend an. "Am Ende heißt es dann bei uns Grünen: Basis ist Boss", hieß es. Die Delegierten seien es, die über Koalitionsverhandlungen entschieden. Die Jamaika-Sondierungsteams gehen davon aus, dass in der Vorwoche die Sondierungen so weit sein werden, dass die Parteien entscheiden können.

23:08 Trump: Beteiligter an Bengasi-Attentat festgenommen

Washington - Das Weiße Haus hat die Festnahme eines Libyers bekanntgegeben, der 2012 an der Ermordung von vier Amerikanern im US-Konsulat in der Stadt Bengasi beteiligt gewesen sein soll. Der Mann solle unter US-Recht angeklagt werden, teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Bei dem Attentat am 11. September 2012 waren der US-Botschafter in Libyen, Christopher Stevens, und drei weitere Amerikaner ums Leben gekommen. Trump gab der damaligen Außenministerin Hillary Clinton eine Mitschuld.