Rund 200 Hard-Rock-Fans waren zum Deep-Purple-Konzert der Bands Quotime (Bild) und Demon’s Eye im Bürgersaal in Rheinfelden gekommen. Veranstalter waren die Firma SüMa Maier und der Konzertservice Rastatt. Auch wenn das Konzert die Besucher begeisterte, zeigte sich Mitveranstalter Dieter Maier mit dem wirtschaftlichen Erfolg unzufrieden. Indes versetzten Quotime und Demon’s Eye mit Songs wie „Rockin all over the World“, „Whatever you want“ und vielen weiteren Songs sowie einer powergeladenen Rock-Show ihre Gäste in ein Deep-Purple-Fieber. Quotime inszenierte mit ihrem charismatischen Sänger Kai-Uwe Scheffler ein eindrucksvolles Stück Rockgeschichte. Demon’s Eye punktete mit furiosen Gitarren- und Orgelduellen. Mit dem Auftritt der Bee-Gees Coverband Night Fever endete am Sonntag das Musikwochenende. Die Band Fashion Projekt sagte ihren Auftritt aufgrund der Erkrankung des Sängers ab. Text/Foto: Heinz Vollmar