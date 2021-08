Rheinfelden Die ganze Mühe war für die Katz

Bewirtung durch Vereine mit paralleler Livemusik ist offenbar verboten

„Keiner kann hier nachvollziehen, wie eine solche Verordnung des Landes zustande gekommen ist zum jetzigen Zeitpunkt“, macht der Vorsitzende deutlich. Dass Vereinsbewirtung und Livemusik nicht mehr korrespondieren sollen und daher nicht mehr erlaubt seien, „das verstehe, wer will“, ist Schmiederer frustriert. Das haben unter anderem auch die Jungs der Partyband „The Walkers“, die bei der Eröffnung nach dem Fassanstich spielen sollten, nicht verstanden. Sie haben einen geharnischten Brief an Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geschrieben (ist auch auf Facebook veröffentlicht), mit dem Tenor: So geht alles Kultur- und Gesellschaftsleben kaputt. Und ein Fest ohne Livemusik, das wäre nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen, waren sich Vorsitzender Schmiederer und sein Stellvertreter Bruno Dürrholder absolut einig.

„Ich bedaure diesen Umstand außerordentlich“, sagt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Er hatte die Schirmherrschaft für dieses Fest übernommen. Da hätten sich Vereine und Cliquen so viel Mühe gegeben, ein coronagerechtes Format zu finden. Dass die neue Verordnung kein Nebeneinander von Vereinsbewirtung und Musikprogramm auf der Bühne zulasse, empfindet der OB als „absolut wesensfremd“. Wenn man bedenke, wie nah Menschen mittlerweile auch in geschlossenen Räumen bei Einhaltung der Drei-G-Regeln sich begegnen können, sei die neue Landesverordnung nicht so recht nachvollziehbar. „Das Team um Thomas Schmiederer hätte die Einhaltung der Regeln sehr gut hinbekommen“, ist Eberhardt sich sicher.