Rheinfelden Die Narren sehen schwarz

Der Vorstand des „Zunftobe“-Ensembles hat schweren Herzen entschieden, dass es 2021 in Grenzach keinen Zunftobe geben wird. Denn, so heißt es in der Mitteilung der Zunftspieler: „Derzeit kann niemand genau sagen, wie sich die COVID19 Pandemie entwickeln wird und welche Auflagen für Veranstaltungen im Frühjahr 2021 gelten werden.“

Da aber mit der in den nächsten Tagen eigentlich anstehenden Klausur die ersten finanziellen Verpflichtungen eingegangen werden müssten, galt es, Chancen und Risiken abzuwägen. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass der Zunftobe 2021 nur unter Auflagen stattfinden könne. Die Einhaltung der derzeit geltenden Regeln würde mindestens zur Halbierung der Zuschauerzahlen führen, was die Finanzierung in Frage stellen würde, so dass man sich zur Absage entschieden hat.