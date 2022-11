„Man kann sich so richtig schick machen“, hörte man von vielen Frauen. Doch auch ihre männlichen Begleiter standen ihnen in Nichts nach. An langen, festlich geschmückten Tischen verbrachte man einen in mehrerer Hinsicht geschmackvollen Abend, der für manchen bis in den frühen Morgen dauerte. Der Bürgersaal war dafür in einen schmucken Festsaal verwandelt worden. Sektempfang, Bar, ein Büffet und ein hervorragend funktionierender Getränkeservice – 50 Maximale einschließlich ihrer Frauen und Partnerinnen – versorgten die illustre Gesellschaft.