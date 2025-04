Rheinfelden: Die Sportler des Jahres 2024 sind gekürt

Mia Strittmatter ist Fechterin beim TV Rheinfelden. Sie konnte am Freitag nicht anwesend sein, dafür nahm ihr Großvater Marco Strittmatter die Ehrung entgegen. Als sechs Damen 40 des TC Rheinfelden auf die Bühne traten, gab es Komplimente, wie fit sich diese Sportlerinnen mit Tennis halten.

Levin Berning wohnt in Schopfheim und gehört dem RSV Rheinfelden an. Er präsentierte seine Klassenarbeit der zwölften Klasse. Für dieses Werk ist er rund 6000 Kilometer in die Pedale getreten. Der begeisterte Radfahrer fuhr drei Tage durchs Elsass, in neun Tagen nach Tschechien und in 28 Tagen nach Valencia und zurück, was alleine 4271 Kilometer waren. Sein Freund Alwin Plitzsch hat einen Film dazu gedreht. „Das hat touristisches Potenzial“, sagte der Oberbürgermeister.

Moni Fischer (Skizunft Rheinfelden), Martin Brugger und Manuel Meier (SV Eichsel) und Gerhard Bucher (FSV Eichsel) wurden für ihre Ehrenämter ausgezeichnet.

Die Nominierten bei der Sportlerwahl für das Jahr 2024

Erwachsene:

Elena Brugger (Ringerin TuS Adelhausen), Tobias Höcht (Skizunft & TV Rheinfelden), Luk Meyer (TV Rheinfelden), 1. Mannschaft TuS Adelhausen, Damen 40 Tennisclub.

Nachwuchs:

Eva Höcht (Skizunft Rheinfelden), Mia Strittmatter (TV Rheinfelden), Magdalena Weiß (Radsportverein Herten), Theresa Schelb (Sportschützenverein Herten), Wladislav und Miroslav Melnikov (TuS Adelhausen), Magnus Penninggers (Ruderclub Rheinfelden), Alexander Knüppel (TV Rheinfelden), Junior-Doppelzweier Patrik Tannenberger und Logan Petersen (Ruderclub Rheinfelden), A-Jugend (FSV Rheinfelden), Jugend U12 (TC Rheinfelden, Herten und Karsau), Jugend 1 und 2 (TuS Adelhausen), Jugend U11-U13-U14 RSV Herten).