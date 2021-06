Rheinfelden Die Stadt baut auf die Bürger

Die Stadt und ihre Bürger hätten in ihrer Geschichte immer wieder bewiesen, dass sie vom bürgerschaftlichen Engagement getragen werden: „Es ist viel aus der Bürgerschaft heraus entstanden“, so Eberhardt. Deswegen sollte man abwarten, was sich an Kreativität und Gestaltungsmöglichkeiten aus der Bürgerschaft heraus eröffne. „Es soll ein Fest nach dem Prinzip bottom up und nicht top down werden“, sagte Eberhardt. Schon jetzt zeige sich, viele wollten einen Beitrag leisten: „Es beginnt zu wachsen“.