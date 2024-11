Rheinfelden: Die Transformation der chemischen Industrie geht nicht ohne Hilfe der Politik

Besonders wichtig für die politischen Vertreter war innerhalb der Diskussion die Frage von Bundestagskandidatin Ateia zu den Themen, bei denen sie als Partei unterstützen könnten. „Aktuell arbeiten wir gemeinsam mit Partnern an einem Projekt, das den Hochrhein mit grünem Wasserstoff versorgen soll – sowohl via Vor-Ort-Produktion als auch über die geplante Pipeline der Badenova“, nahm Becker die Frage auf. „Wir brauchen hier aber die Unterstützung durch die Politik, um aus der Vision Realität werden zu lassen.“ Konkret ginge es dabei darum, den Wasserstoffhochlauf durch eine passende Förderung zu unterstützen, um den Nachteil der so genannten „First Mover“, also der Pioniere, im Bereich grüner Wasserstoff im industriellen Maßstab auszugleichen.

Grüne Unterstützung

„Ich habe heute viel darüber gelernt, wie sich die regionale Industrie für die nachhaltige Transformation der eigenen Branche einsetzt, und gerne nehme ich den Wunsch, hier gemeinsam an einem Strang zu ziehen, mit in meine Gremien“, wird Ateia abschließend in der Mitteilung zitiert.