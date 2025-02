Heute hat die ENTSO-E 40 Mitglieder aus 36 Staaten. Die Schweiz ist mit „Swissgrid“ vertreten, Baden-Württemberg mit „TransnetBW“. Als letztes Mitglied ist am 1. Januar 2024 die Ukraine aufgenommen worden. Aus der sicheren Stromversorgung der Stadt Basel im Jahr 1904 ist eine sichere Stromversorgung von mehr als 400 Millionen Europäern entstanden.

Meilensteine von welthistorischer Bedeutung

Kürzlich stieß der Vorstand der „IG pro Steg“ beider Rheinfelden auf der Brown-Nizzola-Plattform auf den 121. Geburtstag des Europäischen Stromsystems an und erinnerte an die damaligen Strompioniere und ihre Langzeitwirkungen. Aus aktuellem Anlass ist neben Agostino Nizzola, dem Schöpfer des europäischen Stromverbundnetzes, auch Michael von Dolivo-Dobrowolsky, der Pionier für Drehstrom mit Plattform am deutschen Rheinufer, zu erwähnen. Er wurde 1862 südlich von St. Petersburg in Russland geboren, wuchs in Odessa – heute Ukraine – auf und begann ein Studium der Chemie an der Universität Riga – heute Lettland. Als fortschrittlicher Student bekam er Studienverbot in ganz Russland, worauf er 1883 das Land verließ und ins deutsche Kaiserreich auswanderte. Er studierte schließlich als einer der ersten Studenten Elektrotechnik an der weltweit ersten Fakultät für Elektrotechnik der Technischen Hochschule Darmstadt, wurde „Chefelektriker“ bei AEG Berlin und entwickelte dort den Drehstrom, den heutigen Weltstandard. 1897/98 war er für den Einbau der Maschinengruppen („Turbinen“) inklusive der M10, der „Ur-Turbine des europäischen Verbundnetzes“ im alten Kraftwerk Rheinfelden verantwortlich. Schließlich zog er in die Schweiz und bekam dort das schweizerische Bürgerrecht.

Die „hochspannende“ bebilderte Geschichte des europäischen Stromverbundnetzes ist auf der Brown-Nizzola-Plattform in Schweizer Rheinfelden am Original-Schauplatz dargestellt und öffentlich zugänglich.