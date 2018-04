Rheinfelden Dieb klaut Zigaretten

Rheinfelden. In den Kiosk am Rheinfelder Bahnhof ist am frühen Mittwochmorgen, zwischen 1 Uhr und 3.20 Uhr eingebrochen worden, wie die Polizei berichtet.

Der unbekannte Täter hebelte am Kiosk den Rollladen auf und schlug anschließend das Fenster ein. Im Inneren des Kiosks entwendete er nach Polizeidartsellung 20 Päckchen Zigaretten und eine unbekannte Anzahl von ungestempelten Bus-Monatskarten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen, Tel. 07623/74040.