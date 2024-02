Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 7.50 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Oberen Kanalstraße eingestiegen. Dazu hebelten sie eine Haustür auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Was gestohlen wurde, kann laut Polizei derzeit noch nicht genau gesagt werden.