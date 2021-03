Rheinfelden Dieter Burger reicht den Stab weiter

Dieter Burger hinterlässt ein gut bestelltes Feld und eine intakte Musikschule. Die Zahlen und Daten stimmen – trotz Corona. Stolz zeigte sich der scheidende Vorsitzende, dass es nicht nur gelungen sei, den Unterricht durchgängig aufrechtzuerhalten, teils mit digitalen Angeboten und neu angeschaffter digitaler Ausrüstung, sondern auch Eltern, Schüler und Lehrer bei der Stange zu halten. „Es gab so gut wie keine Stornierungen, Abmeldungen oder Ausfälle“, freute er sich und dankte für dieses gute Miteinander.

Zuschusskürzung droht

Auch finanziell kam die Bildungseinrichtung bislang gut durch die Pandemie, zumal es einmalig einen Corona- Zuschuss vom Land in Höhe von 30 000 Euro gab und auch die Landesförderung um 2,5 Prozent auf jetzt 12,5 Prozent für die Personalkosten (es gibt 17,39 Vollzeitstellen bei knapp 40 Lehrkräften) erhöht wurde.

Der Blick in die Zukunft ist indes ein klein wenig bange. Denn bedingt durch die prekäre Haushaltslage der Stadt stehen wohl jährliche Zuschusskürzungen der Stadt von zehn Prozent ins Haus. Von Gebührenerhöhungen, wie sie eigentlich in diesem Jahr anstünden, wollte Burger aber nichts wissen. „Das wäre jetzt sicher das falsche Signal an unsere Nutzer“, erklärte er. Für Ende April ist ein Gespräch mit Bürgermeisterin Diana Stöcker anberaumt.

1500 Schüler

Schulleiter Bernward Braun, seit drei Jahren in Rheinfelden tätig, freute sich, dass seit Jahren ein hoher Stand an Schülern um die Marke von 1500 gehalten werden kann, etwa zwei Drittel durch Einzelschüler und die anderen via Schulkooperation. Bei einem Jahresetat von rund 1,5 Millionen Euro sei es immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, eine weitgehend ausgeglichene Bilanz zu erreichen. Braun hofft, dass die Gespräche mit der Stadt doch noch zu einem guten Ende geführt werden können, denn sonst drohten Abstriche im Leistungsangebot der Schule. Grundsätzlich sieht er die Musikschule auch im kreisweiten Vergleich gut aufgestellt.

Ausblick

Mit der Zunahme von Anlässen, Konzerten und Veranstaltungen, die coronabedingt kaum stattfinden konnten, rechnet der Schulleiter erst wieder ab Herbst.

Das hofft auch der neue Vorsitzende, Günther Hässler. Er, der neben seinem Job in der Finanzbranche in Basel als Kantor und Organist in Herten tätig ist, für den MV Degerfelden Projekte initiiert und ansonsten aus einer musikaffinen Familie kommt, gibt sich aber optimistisch, mit Engagement das Musikschulschiff weiter auf Kurs halten zu können. Schon jetzt sind auch das Stadtjubiläum im nächsten Jahr und das Jubiläum der Musikschule 2023 im Blick.

Wahlen

Außer der Wahl des ersten Vorsitzenden und der Besetzung mit Günther Hässler standen noch weitere Wahlen auf dem Programm. Für drei Jahre wiedergewählt wurden Sabine Born-Hofmann (stellvertretende Vorsitzende) sowie als Beisitzer Gregor Schmeja und Karin Cloß. Neu hinzugekommen ist Jutta Gießbach.

Musikschule Rheinfelden Maurice-Sadorge-Straße 6 Tel. 07623/98 74

Mail: service@musikschule- rheinfelden.de