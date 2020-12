Rheinfelden Finanzielle Hürden für barrierefreie Haltestellen

Insgesamt gibt es in Rheinfelden und seinen Ortsteilen 159 Haltestellen, von denen 139 umbaufähig wären. Wollte man an allen Standorten jeweils umsetzen, was eigentlich nach Gesetz gefordert ist, wären zwischen 3,6 und 4,2 Millionen Euro zu investieren. Und betrachtet man lediglich fünf Hauptbushaltestellen der ersten Kategorie und Priorität, wie Busbahnhof, Post und Oberrheinplatz, käme eine Summe von mindestens 400 000 Euro zusammen. Weitere 650 000 Euro wären zu veranschlagen für die zweite Kategorie der Haltestellen, die zu wichtigen Einrichtungen führen.

OB Eberhardt: „Dieses Geld haben wir nicht“

Beim Planungsbüro geht man davon aus, dass bei allerorts klammer Haushaltskassen dem Gesetzgeber Genüge getan wird, wenn zunächst nur diese ersten Kategorien in Sachen Barriere- freiheit sowie noch jeweils eine Haltestelle in jedem Ortsteil abgearbeitet werden.

„Aber dieses Geld haben wir nicht und werden es auch jahrelang nicht haben“, so der OB – und sieht die Stadt in einem Dilemma. Würde man all die geforderten Maßnahmen umsetzen, würde das die Stadt in ihren Haushaltsplanungen um Jahre zurückwerfen. Er und Obert verwiesen im Übrigen darauf, dass noch bis zum Sommer Mittel zum Umbau der Haltestellen zumindest für die erste Kategorie im Etat vorgesehen waren, was dann aber durch Corona über den Haufen geworfen wurde. Also verfolgt die Stadt vorerst keinen barrierefreien Ausbau der Haltestellen.

Ratsmitglieder sehen das Thema nicht so locker

Im Übrigen sieht der OB möglichen Klagen von Behindertenverbänden relativ entspannt entgegen. Denn auch die Bahn, bei der ebenfalls Barrierefreiheit gefordert ist, hinke sehr hinterher. Und andere Kommunen seien ebenfalls noch nicht so weit. Ohnehin wäre für Eber­hardt eine Umrüstung der Fahrzeuge in die Barrierefreiheit besser als allerorten in die Infrastruktur zu investieren.

Etwas weniger locker sieht Dieter Meier (CDU) die Lage, und als Anwalt sagte er: „Es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht.“ Heiner Lohmann (Grüne) mahnte sogar dringenden Handlungsbedarf an. „Wir haben sieben Jahre verstreichen lassen, ohne etwas für Menschen mit Behinderung zu tun.“

Der OB konterte, dass noch immer der Gemeinderat den Haushalt beschließe. Rainer Vierbaum (CDU) machte in der Debatte den Vorschlag, die Barrierefreiheit für jede Buslinie separat zu betrachten. „Was macht das für einen Sinn, an einem Ort barrierefrei einzusteigen und am anderen nicht mehr vernünftig rauszukommen“, fragte er.