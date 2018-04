Rheinfelden Drogenrazzia an der Schildgasse

Rheinfelden. Im Zuge einer groß angelegten Razzia wurde am Mittwoch auch die Rheinfelder Asylunterkunft durchsucht. Die Federführung lagt laut Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Freiburg in den Händen des Kriminalkommissariats Emmendingen. Es ging dabei um gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln und deren Abgabe an Jugendliche. Neben Rheinfelden wurden Unterkünfte in Emmendingen und Sasbach sowie Wohnungen in Emmendingen druchsucht. Insgesamt wurden laut Mitteilung zwölf Haftbefehle und 25 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Im Zuge der Aktion wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen.