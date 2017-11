Rheinfelden Durch Fenster eingedrungen

Rheinfelden. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Werderstraße in Rheinfelden eingebrochen. Der oder die noch unbekannten Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster in der Erdgeschosswohnung Zutritt zu dieser. Über Diebesgut gibt es bislang keine Erkenntnisse. Ein Zusammenhang mit einem Einbruch in der Rathenaustraße in Rheinfelden kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Einbruch in das Mehrfamilienhaus in der Rathenaustraße hat sich in den Abendstunden des Samstags ereignet. Der oder die noch unbekannten Täter nutzten ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung, um sich zu dieser Zutritt zu verschaffen. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags entwendet, wie die Polizei mitteilt.