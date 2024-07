Rheinfelden: „E-Turtles“ für die Kindergärten

Insgesamt hat die Stadt rund 15 000 Euro für drei „E-Turtle Kinderbusse“ investiert. Zum Einsatz kommen sie in den Kitas Bienenkorb und Kunterbunt sowie im Zwergehüsle in Adelhausen. „Die anderen Kitas haben aufgrund ihrer Lage in der Ebene aktuell keinen Bedarf gesehen“, erläutert die Leiterin der Abteilung Frühkindliche Bildung und Betreuung, Katja Teuchert.