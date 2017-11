Rheinfelden Ehrenamt stärken

19:41 Nato will Gegner künftig auch mit Cyberwaffen bekämpfen

19:40 Macron besucht Louvre Abu Dhabi: "Tempel der Schönheit"

Abu Dhabi - Vor der Besuchereröffnung des Louvre Abu Dhabi hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das neue Museum bei einer feierlichen Zeremonie gewürdigt. Der Staatschef sprach bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten von der Schönheit als verbindendes Element und lobte den Stararchitekten Jean Nouvel, der das Museum mit seiner charakteristischen 180 Meter langen Kuppel erbaut hatte. Am Samstag soll der Kunsttempel dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

18:48 Einstiges Bond-Girl Karin Dor gestorben

München - Die Schauspielerin Karin Dor ist tot. Sie starb am Montagabendim ALter von 79 Jahren nach mehreren Stürzen in einem Pflegeheim, wie die Komödie im Bayerischen Hof in München mitteilte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Dor ist Millionen Zuschauern als Bond-Girl in "James Bond 007 - Man lebt nur zweimal" an der Seite von Sean Connery bekannt, sie war das einzige deutsche Bond-Girl. Außerdem war Dor in mehreren Karl-May-Verfilmungen zu sehen.