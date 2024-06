Rheinfelden-Eichsel: Hochbetrieb beim Fußballcamp

Für Lina Brugger war die Veranstaltung eine besondere, denn sie unterrichtete zum ersten Mal als Trainerin der VfB Fußballschule Stuttgart beim Fußballcamp des SV Eichsel mit. Zusammen mit Björn Peter und Ali Yilmaz bildete sie ein Dreierteam. „Pragmatische und zielorientierte Zusammenarbeit mit der VfB Fußballschule und unserem SV-Vorsitzenden Martin Brugger – so macht es Spaß. Es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten“, geriet Steffi Müller angesichts der bunten Szenerie auf dem Kickplatz regelrecht ins Schwärmen. Gemeinsam mit Katrin Renk und Manuel Maier hält Müller stets die Fäden in der Hand, wenn es um das Fußballcamp geht. Dem Team vom Veranstalter SV Eichsel sei es wichtig gewesen, dass in kleinen Gruppen und nur halbtags trainiert werde. Denn, so Müller: „Wir haben sehr viele sieben- und achtjährige Kinder hier, und da kommen die halben Tage den Kindern vor allem in puncto Konzentration sehr zugute.“ Die Freude am Spiel und der Umgang mit dem Ball stand bei allen Mädchen und Buben im Mittelpunk. Und dass das Fußballcamp Jahr für Jahr innerhalb kurzer Zeit ausgebucht ist, spricht für sich.