Rheinfelden Eichsel will für den Fortbestand seiner Schule kämpfen

Auf die pädagogischen Vorzüge eines Ausbaus der Dinkelbergschule in Minseln und der Schließung der Außenstelle in Eichsel verwies Regina Höfler vom staatlichen Schulamt. Sie appellierte in einem mehrseitigen Papier dafür, endlich von den gefühlten Bedarfen wegzukommen, hin zu einer sachlich fundierten Schulentwicklungsplanung.

Schließlich gehe es nicht darum, in Eichsel etwas wegzunehmen, sondern gemeinsam etwas Besseres zu planen.

Die Stimmung unter den vielen Eltern kippte schließlich, als Höfler mitteilte, dass es nun an den Eltern und den Bürgern von Eichsel liege, ob sie das Angebot einer Konzentration der Dinkelbergschule in Minseln annähmen oder nicht. Sollte das nicht der Fall sein, so würden auch entsprechende Gelder sehr schnell an andere Schulen fließen, die einem solchen Ansinnen positiv gegenüberstünden.

Dies empfanden viele als Erpressung, wie es auch Ortschaftsrat Stefan Brachat (FW) und Ortschaftsrat Gunter Hildebrand formulierten. Die Vertreterin des Schulamtes entschuldigte sich schließlich mit den Worten: „Ich wollte nicht überheblich sein, schließlich schlägt in mir immer noch das Herz für eine gute, moderne Pädagogik.“

Dass eine moderne Pädagogik in der Dinkelbergschule nur mit einer Konzentration der Schule mit entsprechendem Ausbau in Minseln gelingen könne, betonte Schulleiter Martin Jegle. Er sagte, dass man unter den gegenwärtigen Bedingungen mit zwei Schulstandorten keine moderne, mediale Pädagogik umsetzen könne. Insofern neige er, nach anfänglichem Zögern, auch dazu, die Dinkelbergschule in Minseln mit entsprechendem Ausbau zu konzentrieren.

Ob die Stadt ihre Planungen für Eichsel und Minseln überhaupt umsetzen kann, könnte noch Gegenstand juristischer Überprüfungen werden, wie zu vernehmen war. Nicht nur die im Ortschaftsrat anwesenden Elternvertreter verwiesen auf den Eingemeindungsvertrag aus dem Jahr 1974. Darin heiße es nämlich, dass die Schule in Eichsel erhalten bleiben müsse.