Rheinfelden Eigenes Konzept für den Standort

Nachdem schon die Schule in Adelhausen vor Jahren geschlossen wurde, will die Dorfgemeinschaft nicht noch einen weiteren Schulstandort verlieren. In all diesen Fragen herrsche Einigkeit zwischen dem Ortschaftsrat Eichsel und der IG, sagten Stefan Eckert und Simon Brunner. Sie sehen trotz aller Argumente in baulicher Hinsicht eigentlich keinerlei Anlass, die Schule in Eichsel zu schließen. Die bisherige Grundschule biete gute Rahmenbedingungen, habe zufriedene Lehrer, Schüler und Eltern.

Hauptaugenmerk legen die Vertreter von Eichsel vor allem auf den Eingemeindungsvertrag aus dem Jahr 1973. Darin heißt es, dass die Grundschule in Eichsel als Stadtteilschule erhalten bleibt. Bereits vor einer Woche hatte sich der Hauptausschuss in Eichsel und in Minseln ein Bild von der Situation gemacht.

Am Montag will der Ortschaftsrat Eichsel dem Hauptausschuss in dessen Sitzung ein eigenes Konzept zum Erhalt der Schule vorlegen.

Am 12. April findet darüber hinaus ein Workshop in der Dinkelbergschule in Minseln statt, bei dem das Für und Wider aller Varianten der Schulentwicklung erörtert wird.