Rheinfelden Ein Auge für die Schönheit

In einem Raum duftet es wie in einem Blumenladen; da handelt es sich um eine Kreation aus echten Blumen. Mit Kunstdrahtblumen schafft Monica Manser eine täuschend echte Frühlingsblumenwiese. 480 solcher „Blüten“ hat sie dicht gesteckt und verschieden gestaffelt: eine farbige und verspielte Installation, die schönstens in den floralen Raum mit den wandgroßen Fotografien aus dem Riedmatter Garten von Mirjam Bucher Bauer passt.

In diesem Raum heißt das Thema „Eintauchen in den Garten“ und der Besucher wird zu Gedanken inspiriert über die Formen und Farben der Natur. Sogar akustisch werden die Bilder mit Naturgeräuschen lebendig untermalt. Die Fotos aus dem eigenen Bucher-Garten werden in einer Endlosschleife mit 17 Bildern vorgeführt.

Von Bucher Bauer stammen auch die Skulpturen in Gips und gebranntem Ton. Natürlich hat die Landschaftsarchitektin einige wichtige Inspirationsquellen. Die sind anhand von Porträtbüsten im zentralen Ausstellungsraum versammelt, der fünf berühmten Gartenkünstlern gewidmet ist. Darunter ist die „Lady“ der englischen Gärten des 19. Jahrhundert, Gertrud Jekyll aus London, die über 400 Gärten entworfen und als Autorin für Gartenzeitschriften und Bücher schrieb.

Unter den Porträtierten aus der Gartenwelt ist auch der zeitgenössische Niederländer Piet Oudolf, der in Weil am Rhein den Vitra-Garten gestaltet hat. Sie und die weiteren Größen der Gartenkunst, darunter den Berliner Karl Foerster, dessen Blick weit über den Gartenzaun hinaus ihm den Titel „Gartenphilosoph“ einbrachte, hat die Skulpteurin nach Fotografien aus allen Perspektiven und Altersstufen modelliert. Das Arrangement mit Präriestauden, Bärenklau und Gräsern ist eine weitere Hommage an diese Vorbilder, die Bucher Bauer bewundert.

Nach den Gartenrefugien haben die anderen Räume eine ganz andere Stimmung. Mal zeigen sie Dornen und stachelige Disteln wie die Eselsdisteln, die die Skulptur einer Kindfrau in der Art einer Dornröschenhecke umgeben. Zu entdecken gibt es Liebliches von Monica Manser wie ein genähtes Bild aus afrikanischen Tulpenbaumsamen auf gestricktem Stoff, objekthaft hinter Plexiglas geschützt, oder „florale Gemälde“ aus japanischem Ahorn und Edelnelken in japanischer Sticktechnik auf Kimonostoff genäht: subtile Bildobjekte aus Naturmaterialien.

Schon sehr speziell, was man an Wunderbarem aus der Natur sieht. In diesen Kontext werden Bucher Bauers Tierskulpturen hineingesetzt: der graue Eselskopf, der imposante Stierkopf, der aufgeplusterte Truthahn und die originelle bunte Hasenparade. In einem Raum sind Studien zur Figur der Flora zu sehen, eine Hommage an den Renaissancekünstler Botticelli („Weinende Flora“), die in Bezug gesetzt wird zu einer „Riedmatter Flora“.

Bis hin zu einer Serie von Schmetterlings-Fotografien im letzten Raum entfaltet sich in dieser „Garten-Ausstellung“ eine blühende Vegetation und naturnahe Fauna, die einen Weg zur Kunst gefunden hat. Verlängert bis 22. August, Öffnungszeiten: Sa/So 12-17 Uhr. Die Künstlerinnen sind am 18. und 25. Juli anwesend.